Ritrovato Leonid, sospiro di sollievo per la comunità di Nocera Superiore L'annuncio del sindaco Cuofano: "Grazie a tutti colori che, in queste ore, hanno aiutato"

La comunità di Nocera Superiore ora può tirare un grosso sospiro di sollievo. E' stato ritrovato Leonid, il giovane di cui non si avevano più notizie dallo scorso 18 aprile. Dall'Arma dei Carabinieri hanno fatto sapere che, in mattinata, il ragazzo è tornato a casa. Ad annunciarlo il sindaco Giovanni Maria Cuofano che, nei giorni scorsi, aveva anche lanciato l'allarme sulla sua scomparsa, chiedendo condivisione e collaborazione per riuscire a rintracciare Leonid.

"Dopo giorni di preoccupazione, soprattutto per la famiglia, tiriamo un sospiro di sollievo per la notizia. Ringrazio le forze dell'ordine per l'impegno profuso e quanti, in queste ore, hanno dato una mano a veicolare sui social la richiesta di aiuto o fornendo informazioni utili per l'individuazione del giovane", le parole della fascia tricolore.