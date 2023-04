Salerno, nuova tappa del Centro Raccolta Mobile: appuntamento a largo Sant'Elmo Saranno consegnati kit dei sacchetti di carta e buste di plastica il multimateriale

Nuova tappa del Centro Raccolta Mobile di Salerno Pulita. Sabato 29 aprile, dalle ore 9 alle ore 12.30, torna l'appuntamento con la raccolta mobile. L'iniziativa della municipalizzata farà tappa a largo Sant'Elmo, nel quartiere di Torrione.

Agli utenti muniti della card di Salerno Pulita, oppure della tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza domestica Tari, saranno consegnati i kit dei sacchetti di carta per la raccolta della carta e le buste di plastica per la raccolta del multimateriale e del non differenziabile.

Al Centro Raccolta Mobile è possibile conferire: piccoli Raee (apparecchi elettrici ed elettronici); tessili; olio vegetale esausto (in bottiglie di plastica con tappo ben avvitato); pile esauste; farmaci scaduti.

Per il calendario degli altri appuntamenti clicca qui https://bit.ly/mappa-crm