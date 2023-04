Rfi: verso l'eliminazione del passaggio a livello di via Irno a Salerno Chiusura positiva per la conferenza dei servizi

Continua il percorso per la soppressione del passaggio a livello di via Irno, nel Comune di Salerno. Si è infatti chiusa favorevolmente la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del progetto definitivo sulle opere sostitutive del passaggio a livello della linea ferroviaria Salerno - Mercato San Severino.

Il progetto

In sostituzione del passaggio a livello sarà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) un cavalcavia lungo circa 400 metri, con rampe che si innestano su due rotatorie: la prima su via Irno e la seconda su Via Magnone, che sarà realizzata dal Comune di Salerno con il contributo di RFI. La sezione stradale del Cavalcavia sarà composta da un’unica carreggiata, a doppio senso di marcia, con corsie larghe 2,75 metri e marciapiedi larghi 1,50 metri.

L'investimento

Rfi procederà con la sottoscrizione del contratto di progettazione esecutiva e realizzazione dell’intervento di propria competenza entro il primo semestre 2023, prevedendo una durata complessiva dei lavori, tra progettazione e realizzazione, di circa 600 giorni. L’investimento complessivo è di circa 12 milioni di euro, e rientra nel finanziamento assegnato con la Convenzione dello scorso 17 febbraio 2020 sottoscritta da RFI S.p.A. e Regione Campania nell’ambito del progetto di “elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria esistente della linea Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e della tratta Mercato S.S. - Codola – Sarno”.

Per la soppressione dei Passaggi a Livello presenti sulla stessa linea sono stati inoltre stanziati 33 milioni di euro grazie a risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.