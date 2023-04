Svolta per l'agro nocerino-sarnese: firmato il Masterplan in Regione Coinvolti 13 Comuni. Obiettivo: rafforzare lo sviluppo territoriale

Firmato il protocollo d’intesa tra la Regione Campania e i tredici Comuni individuati come "area target" per la realizzazione di Programmi Integrati di Valorizzazione (PIV), definiti Masterplan, per il rilancio dello sviluppo socioeconomico della Valle del Sarno.

Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano saranno le città interessate da speciali politiche di rilancio territoriale.

"I sindaci dell’Agro esprimono il più vivo ringraziamento al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per l’attenzione al territorio, alle sue esigenze e potenzialità - si legge in una nota congiunta dei municipi -. Obiettivi specifici e prioritari del Masterplan sono: la rigenerazione ambientale con riduzione del rischio idrogeologico; il recupero e la nuova funzionalizzazione delle reti per il trasporto, nell’ottica di una valorizzazione delle aree Zes; la riqualificazione e l’innovazione dell’apparato produttivo e della filiera agricola; la rigenerazione urbana, per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e naturalistico; il potenziamento delle politiche per la riduzione del disagio sociale, e per favorire azioni di sicurezza e legalità; il rafforzamento e l’innovazione del sistema amministrativo".