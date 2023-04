Cestini dei rifiuti gettati in mare: atto vandalico sul lungomare di Salerno La rabbia degli operatori di Salerno Pulita: "Si può davvero fare una cosa del genere?"

Un'amara scoperta per gli operatori di Salerno Pulita che, questa mattina, hanno ritrovato tre dei cestini per la racconta dei rifiuti, situati sul Lungomare di Salerno, gettati in acqua. I dipendenti della municipalizzata hanno quindi provveduto al recupero. Grande rabbia per l'atto vandalico.

"Questa mattina abbiamo dovuto recuperare, dalle acque del lungomare di Salerno, un cestino portarifiuti che, qualche eroe di giornata, aveva pensato di lanciare in mare. Si puo' davvero fare una cosa del genere?", l'amaro commento da parte degli operatori della municipalizzata.