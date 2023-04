Arechi Multiservice, Alfonso Tono confermato amministratore unico della società Sguardo rivolto al futuro: «Vogliamo diventare un modello di governance sull’intero territorio»

Alfonso Tono è stato riconfermato alla guida dell'Arechi Multiservice spa. La fumata bianca è arrivata al termine dell'assemblea ordinaria della società, convocata in data odierna per l’approvazione del piano industriale 2023/2024, del bilancio 2022 e per il rinnovo delle cariche sociali. Alla presenza del presidente della Provincia di Salerno, Francesco Alfieri, si è discusso del piano strategico per il prossimo biennio, si è preso atto dei favorevoli risultati di gestione, che hanno portato la società in house in utile per il quinto anno di fila e si è poi proceduto alla conferma di Alfonso Tono ad amministratore unico. Al timone dell'Arechi Multiservice dal 2017, il commercialista originario di San Marzano sul Sarno ha incassato la fiducia della Provincia di Salerno e potrà guidare la società per il terzo mandato consecutivo e fino al triennio 2023-2025. «È una grandissima soddisfazione», commenta a caldo Alfonso Tono. «Ringrazio il presidente della Provincia, Francesco Alfieri, il Pd di Salerno e tutti quanti quotidianamente mi supportano e stimolano a dare il massimo. È una giornata importante perché dopo quest’assemblea la società esce più forte, con un nuovo piano industriale e tanta energia per fare ancor meglio nell’immediato futuro. La Arechi Multiservice negli anni sta venendo fuori da una crisi senza precedenti ed è bello constatare come il socio unico, la governance societaria, i dipendenti e tutto quanto ruota intorno a questa bella realtà remino nella stessa direzione e lottino per conquistare gli stessi traguardi».

Traguardi che si preannunciano importanti per l'Arechi Multiservice. «Adesso la società guarda con fiducia al futuro, apre a nuove assunzioni e aspira sempre più a diventare un modello di governance sull’intero territorio. Ringrazio di cuore quanti mi sostengono ogni giorno, in primis la mia famiglia, ma anche chi ha fiducia in me e non smette di dimostrarmelo ogni volta che può. Nella mia vita personale e professionale ogni traguardo è una nuova partenza, da affrontare rimboccandosi le maniche e guardando sempre oltre l’orizzonte. Non sarà semplice, ma la soddisfazione odierna ripaga di tutto il lavoro fatto ed offre nuovi stimoli per l’immediato futuro».