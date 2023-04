Presentato a Salerno "Nero Acciaio", il fumetto a tema ambientale L’Associazione Salute e Vita e il CSV – Sodalis annunciano la pubblicazione dell'opera

E' stato presentato questa mattina, presso il Salone Moka, al primo piano del Gran Caffè Moka di Salerno (corso Vittorio Emanuele 108) il fumetto Nero Acciaio, edito dalla Les Flâneurs Edizioni e in uscita nel giugno 2023.

Ad aprire la conferenza è stato il presidente dell’Associazione Salute e Vita Lorenzo Forte, che ha annunciato l’imminente realizzazione del fumetto a tema ambientale, intitolato Nero Acciaio, a firma di Davide Bottiglieri e Salvatore Parola. L’opera editoriale è fulcro del progetto “Vogliamo aria pulita!” all’interno del servizio “Laboratori di Cittadinanza” proposto dal CSV – Sodalis.

Il fumetto ha catturato l’interesse della Les Flâneurs Edizioni, nota casa editrice, con cui gli autori Bottiglieri e Parola hanno sottoscritto un contratto editoriale, firmandolo pubblicamente durante l’evento.

Le voci dei presenti

“Sono orgoglioso di essere stato chiamato in veste di sceneggiatore di una storia avente tematiche così importanti”, commenta Bottiglieri. “Esserci legati editorialmente alla Les Flâneurs Edizioni, una casa editrice che solo quest’anno ha ricevuto la segnalazione di ben due titoli in catalogo al Premio Strega, certifica la qualità del lavoro e darà visibilità a un fumetto che parla di episodi e dinamiche presenti in tutta Italia.”

“Questa è la seconda volta che Davide mi coinvolge in un progetto per la Les Flâneurs Edizioni”, aggiunge Parola, “e sono molto contento di farlo. Lo ritengo un lavoro importante, sia per contenuti quanto per il mio percorso da fumettista.”

Presenti al tavolo anche il consigliere provinciale delegato alle Politiche Culturali Francesco Morra, e un rappresentante del CSV-Sodalis.

Il fumetto sarà lanciato sul mercato il giorno stesso della prima presentazione ufficiale in terra salernitana, prevista sabato 10 giugno presso la Casa del Volontariato, occasione durante la quale sarà allestita anche una mostra con le tavole firmate dal disegnatore Salvatore Parola.

Il commento di Forte

“Come presidente dell’Associazione Salute e Vita esprimo grande soddisfazione per la realizzazione del fumetto Nero Acciaio. Voglio ringraziare lo sceneggiatore Davide Bottiglieri e il disegnatore Salvatore Parola, bravissimi a interiorizzare la tematica dell’inquinamento. Ringrazio ovviamente anche il CSV di Salerno, grazie al quale è stato possibile realizzare questo progetto. Oggi si realizza un sogno: si firma un contratto con una casa editrice nazionale, che darà lustro e visibilità all’intero lavoro. Al tavolo oggi c’è anche il consigliere provinciale con delega alla cultura Francesco Morra, che ringrazio della presenza. Volevamo fosse qui perché riteniamo essere uno dei pochi politici disponibili ad ascoltarci e a rispondere positivamente ai nostri appelli. Si è costituito più volte nel processo che vede coinvolta la Fonderia Pisano e tenta di applicare una politica attiva e sensibile alla tematica dell’inquinamento. Proprio oggi arriva la notizia che il PM ha richiesto una proroga di sei mesi, fino a novembre 2023, per continuare le indagini che vedono coinvolto il sindaco di Salerno, che è sotto inchiesta grazie all’esposto dell’Associazione Salute e Vita per omissioni di atti d’ufficio. Credo che quando la politica deleghi la soluzione di questi problemi alla magistratura è la sconfitta della politica stessa. Questo è un problema che doveva essere risolto da decenni, prima di far intervenire la magistratura. Presenteremo il fumetto nel dettaglio il 10 giugno presso la Casa del Volontariato, occasione durante la quale sarà allestita una mostra con l’affissione delle tavole disegnate da Salvatore Parola. Quello sarà solo il primo appuntamento di un tour che arriverà anche al Palazzo di Provincia e, ci auguriamo, in altre città coinvolte in situazioni analoghe a quelle che vedono triste protagonista la città di Salerno.”