Concerto del primo maggio a Salerno: divieto di asporto alcolici e bottiglie Le disposizioni del Comune

Si rinnova il consueto appuntamento a Salerno con il concerto del 1º maggio promosso da Cgil, Cisl, Uil e Comitato “Verso il Primo Maggio” con il patrocinio del Comune. 1MayDay sarà "nel ricordo di Gerardo Ceres, indimenticabile sindacalista", come ricordato dal Comitato Verso il 1 maggio. Appuntamento alle 17 di domenica, presso l'arenile di Santa Teresa. Ad esibirsi diversi artisti. Il Comune, per la tutela del decoro urbano e dell'incolumità pubblica, ha disposto il divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche e il divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo di tutte le bevande con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro o lattine in alluminio.

Unica eccezione, l'ordinario servizio ai tavoli per la clientela. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 14 del 1 maggio alle ore 3 del 2 maggio, nelle aree limitrofe alla manifestazione.