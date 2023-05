Primo maggio, corteo a Nocera: "Basta morti sul lavoro" La provincia di Salerno è ai vertici delle classifiche nazionali per incidenti

Numeri alla mano, la provincia di Salerno detiene un triste primato: è fra i territori d'Italia dove più alta è l'incidenza delle morti bianche. Anche per questo le celebrazioni del primo maggio assumono un significato ancora più importantre.

Come ogni anno, la manifestazione si è tenuta nell'agro nocerino sarnese: a Nocera Inferiore hanno sfilato unitariamente le sigle con i rappresentanti dei lavoratori. Al loro fianco anche diversi sindaci del territorio e le associazioni.

E il messaggio lanciato da Nocera va proprio nella direzione di dire "mai più" alle morti bianche. "Non si può perdere la vita per portare il pane a casa", lo slogan scandito a chiare lettere dal sindacato, che ha chiesto una maggiore attenzione per tutelare i lavoratori.