Il covid "torna" in corsia: stop ai ricoveri nel reparto di Urologia All'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

L'Oms ha dichiarato conclusa l'emergenza pandemica, ma il covid non è certamente scomparso. Ed è tornato a riaffacciarsi in ospedale. In queste ore, infatti, il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio ha disposto lo stop ai ricoveri nel reparto di Urologia.

Provvedimento che si è reso necessario dopo la segnalazione di alcuni contagi segnalati: al momento tutti i posti letto del nosocomio nocerino sono occupati. Per il momento è stato bloccato l'ingresso di nuovi pazienti, in attesa che la situazione sanitaria relativa ai contagi covid possa tornare alla normalità.