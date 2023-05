Caditoie assenti, Codacons denuncia: Ecco il lago della Cittadella Giudiziaria Chiesto immediato intervento del Comune: "Pronti a denunciare l'accaduto alla Procura"

Un vero e proprio "laghetto" nel cuore della città. E' quanto documentato e denunciato dal Codacons che torna a puntare il dito contro il degrado a Salerno.

“Un degrado documentato con delle foto a poche decine di metri dalla Cittadella Giudiziaria”, sottolinea il Codacons con una nota alla stampa: "Ogni volta che piove come nei scorsi giorni si crea un lago per assenza di caditoie. Tutta l’area è diventata impossibile da attraversare e deve essere urgentemente bonificata", l'appello.

"Città abbandonata e nessuno che controlli. Il Comune paghi"

“Il Codacons” – afferma l’Avv. Matteo Marchetti – chiede al Comune di procedere con urgenza soprattutto in considerazione del pericolo che incombe soprattutto agli edifici circostanti che si danneggiano enormemente assorbendo l’acqua; dalla situazione è evidente che non è stato fatto nulla ormai da anni il che potrebbe anche aver compromesso la loro stabilità, tutti i danni devono essere risarciti ed in caso di oneri versati dalle casse comunali denunceremo i funzionari responsabili alla Procura della Corte dei Conti".

"Nella piazzetta della zona, alle spalle di via Gelsi rossi, gli edifici non hanno marciapiedi né caditoie per l’acqua, né aperture con grate di assorbimento dell’acqua per l’immissione nelle fogne, con allagamenti continui in ogni giorno di pioggia e conseguenti gravi danni per tutti gli immobili intorno. Le Caditoie per lo scolo dell’acqua vanno realizzate immediatamente, già due anni fa denunciammo la situazione, purtroppo nulla è stato fatto per risolvere il problema a decine di cittadini. Intanto il comune risarcisca i danni. Il Codacons, se il Comune - a cui chiederà di intervenire - entro 24 ore non procederà” – conclude l’Avv. Marchetti – diffiderà il Sindaco e denuncerà l’accaduto alla Procura ”.