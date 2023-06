Nocera Inferiore, la Cisl Fp denuncia: «Ascensori guasti all'Umberto I» «Chiediamo una sensibilità e un impegno maggiore da parte dei direttori di presidio»

«Ascensori non funzionanti all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore». È quanto denunciano in una nota i rappresentanti della Cisl Fp, Andrea Pastore (coordinatore area centro nord), Vincenzo Ferrara (segretario aziendale presidio ospedaliero Nocera) e Alfonso Della Porta (segretario provinciale).

«È ormai da tempo - dichiara Vincenzo Ferrara - che al presidio Umberto I di Nocera Inferiore vige il caos a causa di un ascensore guasto, generando gravi disagi sia per il trasporto pazienti che per l’utenza. Durante l’emergenza sanitaria furono predisposte due ascensori per il trasporto pazienti, in modo da garantire idonei percorsi per velocizzare i processi di trasferimento. Ma purtroppo a distanza di tre anni il monta-lettighe non è stato ripristinato, generando così lunghe file di attesa. Allo stato la situazione è divenuta insostenibile, con una direzione amministrativa e sanitaria ultimamente disattenta e non solerte nell’affrontare e risolvere le problematiche e le esigenze dei pazienti e dei lavoratori».

Per la Cisl Fp, dunque, è necessaria un'inversione di tendenza. «Chiediamo una sensibilità e un impegno maggiore da parte dei direttori di presidio ad affrontare e risolvere con abnegazione le criticità in essere perché la nave sta affondando».