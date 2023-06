Scafati: via libera per i lavori all'ospedale "Scarlato", esulta il Pd Il segretario dem Giuseppe Fontanella: "Si procede verso la direzione giusta, finalmente"

L'Asl di Salerno ha deliberato per la liquidazione delle competenze tecniche per la redazione del progetto esecutivo che prevede l'adeguamento sismico e antincendio dei corpi E ed F dell'ospedale "Mauro Scalato" di Scafati. Per tali lavori, l'importo complessivo è di 4,5 milioni di euro.

A darne notizia è il segretario del Pd di Scafati, Giuseppe Fontanella. "In attesa dell'approvazione dell'Accordo di Programma Quadro, la Regione Campania ha richiesto un ulteriore finanziamento di circa 10 milioni di euro per terminare i lavori di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture, per cui l'Asl ha fatto richiesta d'intervento anche in tutti gli altri padiglioni, e proseguire con i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso, delle sale operatorie e di rianimazione, dei reparti di chirurgia e ortopedia. Risultati che scaturiscono dall'impegno serio, attento e dal lavoro sinergico insieme tutta la filiera istituzionale di questi anni, proprio mentre per altri la vicenda dell'ospedale rappresentava solo un pretesto per costruire menzogne e diffondere paure in campagna elettorale. Si procede verso la direzione giusta, finalmente. Una buona notizia, dunque, per la città di Scafati".