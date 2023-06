Amalfi, estate da record. Il sindaco: «Il 90% sono stranieri, ora serve la Ztl» Daniele Milano ha parlato ad Ottochannel nel corso della rubrica "Punto di Vista"

«I numeri che registriamo sono in forte crescita, già il 2022 è stato un anno di forte ripresa, soprattutto con il ritorno dei turisti stranieri che ormai raggiungono il 90% delle presenze in città». Lo ha detto il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, intervistato dal direttore di Ottochannel, Pierluigi Melillo nel corso della rubrica "Punto di vista". La fascia tricolore ha tracciato un primo bilancio in vista della stagione estiva che sta già facendo registrare numeri da record. «I dati sono indicativi dell'appetibilità della Costiera Amalfitana che è una località che ha ripreso il suo iter costante di crescita in ambito turistico».

Gli amministratori della Costa d'Amalfi, però, sono al lavoro per risolvere il problema della viabilità. Non bastano, infatti, targhe alterne e vie del mare per eliminare i disagi lungo la statale 163 Amalfitana. «Siamo al lavoro per contingentare questo fenomeno che per anni ci ha penalizzato», ha ammesso il sindaco Daniele Milano. «Le targhe alterne sono un rimedio tampone che resterà in vigore sino all'attivazione della Ztl territoriale, un progetto lanciato a settembre 2018 con un'intesa istituzionale e che ora è al vaglio del Parlamento: una piccola modifica del codice della strada consentirebbe di estendere ad un territorio superiore a quello dei centri storici la possibilità di poter contingentare il flusso di veicoli per poter veicolare meglio i traffici», ha concluso Milano.