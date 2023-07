La comunità di Sacco ospita l'ex sindaco di New York, Bill de Blasio Mantenuta la promessa fatta a settembre 2019 durante una visita della delegazione cilentana

La comunità di Sacco, piccolo comune del Cilento, ha ospitato nell'aula consiliare l'ex sindaco di New York, Bill de Blasio. Una visita che era stata promessa da tempo ma che, causa pandemia, è slittata di qualche anno. «Uomo di parola de Blasio - si legge sui canali social del Comune di Sacco - che ha mantenuto fede alla promessa che il primo cittadino di Sacco, Franco Latempa, riuscì a strappargli nel mese di settembre 2019, quando, con altri componenti della sua amministrazione tra cui l’assessore Angelo Polito e il delegato ai rapporti con i sacchesi all’estero Raimondo Tedesco, si recò in visita a New York, per la celebrazione dei cento anni dalla fondazione del club “Associazione Sacchesi d’America”».

In quell’occasione, grazie all’impegno di Pasquale Masullo, presidente dell'associazione Sacchesi d'America e all’intermediazione del poeta sacchese Mario Macchiarulo, barbiere di de Blasio, avvenne l’incontro tra i due sindaci in una atmosfera che Latempa ricorda così: «Fummo accolti con una sorprendente familiarità frutto dell’affetto del sindaco nei confronti del poeta-barbiere Mario Macchiarulo. Una storia davvero bella ed emozionante. Mario ha rafforzato l’amore e la passione per le tradizioni e per la cultura italiana del sindaco gigante».