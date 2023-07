Campagna, terminato il campo scuola organizzato dalla protezione civile Cinque giorni di attività per 20 ragazzi dai 10 ai 13 anni

Venerdì 28 luglio 2023 si è concluso il primo campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” organizzato dal Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna che ha aderito al progetto nazionale del Dipartimento di Protezione Civile e finanziato dalla Regione Campania e dalla Protezione Civile regionale.

20 ragazzi dai 10 ai 13 anni hanno trascorso 5 giorni nella splendida location del convento del Santuario della Madonna di Avigliano a Campagna (SA), condividendo e partecipando a tutte le attività programmate. In queste giornate sono stati toccati alcuni argomenti che hanno suscitato notevole interesse nei ragazzi come: bullismo e cyberbullismo, sostenibilità ecologica, pratiche di primo soccorso, pericolo incendi boschivi e non, educazione stradale, soccorso in montagna, ricerca con unità cinofile, sviluppando anche la loro fantasia e immaginazione attraverso alcuni giochi.

“Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto, la gioia e l’interazione che questi ragazzi hanno dimostrato durante il campo, ci ha dato la conferma che l’organizzazione che abbiamo messo in piedi era quella giusta. Abbiamo condiviso con questi ragazzi momenti indimenticabili che rimarranno per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti gli ospiti che da subito si sono resi disponibili e gentilmente hanno offerto la loro professionalità per illustrare ai ragazzi i temi di loro competenza. Un grazie particolare va ai genitori che hanno riposto in noi tanta fiducia con un riconoscimento finale che ci ha commossi, e soprattutto ai ragazzi che ci hanno emozionato giorno dopo giorno con il loro affetto e la loro partecipazione.” Queste sono state le parole del coordinatore del Nucleo Gelsomino Iuorio a chiusura dell’evento.