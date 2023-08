Sessa Cilento, la denuncia: "Non vediamo la Rai ma paghiamo il canone" I cittadini alzano la voce: "Segnale debole, bisogna trovare una soluzione"

“Da oltre un anno non riusciamo a vedere i canali Rai”. È la denuncia lanciata attraverso ottopagine.it da Stefano D'Angelo, cittadino di Sessa Cilento che da tempo deve fare i conti con la criticità che interessa il comune della provincia a sud di Salerno. “È un problema che riguarda parecchi cittadini – spiega -, solo chi ha il tv sat riesce a prendere le frequenze Rai. Tutti noi altri, anche avendo acquistato televisori moderni, non riusciamo in nessun modo a vedere i canali Rai. Eppure paghiamo il canone come tutti gli altri”. Nei giorni scorsi si è provato anche a porre rimedio ma la situazione è rimasta invariata. “Hanno mandato un tecnico a controllare ed è stato appurato che il segnale è debole. Ma non si riesce ancora a trovare una soluzione. In questi piccoli comuni la tv rappresenta tanto ma da tempo, ormai, sono soltanto in pochi a poter beneficiare del servizio pubblico”.