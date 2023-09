Social card ad assessori di Nocera: Lamberti, Guerritore e Iannotti si dimettono L'annuncio del sindaco: "Venuto meno il clima di serenità necessario per svolgere l’incarico"

"È venuto meno il clima di serenità necessario per svolgere l’incarico assessorile a servizio della Città", spiega il Primo Cittadino Paolo De Maio, comunicando le dimissioni dell'assessore Mimma Lamberti, con delega agli Affari Generali, Contenzioso, Cimitero e Digitalizzazione; dell'assessore Renato Guerritore, con delega alle Attività produttive, al Commercio e alla Movida; e del vicesindaco Umberto Iannotti, con delega a Sport, Eventi e Quartieri.

Questa mattina i tre componenti della giunta hanno presentato le loro dimissioni. La decisione arriva a seguito della vicenda legata alle social card.

I tre esponenti di centrosinistra sono risultati nell'elenco dei beneficiari della Social card del governo Meloni, il sussidio da 382 euro mensili, ideato per far fronte al caro spesa.

«Le dimissioni degli assessori Lamberti, Guerritore e Iannotti rilevano il clima di tensione che si è velocemente alimentato nelle ultime ore anche nei confronti delle famiglie coinvolte che, apprendo, compromette il sereno svolgimento dell'incarico da me affidato a ciascuno di loro. Ringrazio per il lavoro svolto in questo anno, grazie al loro contributo abbiamo realizzato importanti obiettivi di mandato in breve tempo» spiega il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.