A Battipaglia gli stati generali delle politiche giovanili nel salernitano L'iniziativa è giunta alla settima edizione: in arrivo 200 partecipanti da tutta la provincia

Arriva anche quest’anno il “Forum Day - Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno”. La kermesse autunnale ideata e promossa dal coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani – Salerno giunge alla sua settima edizione. In linea con la politica territoriale del coordinamento provinciale, l’appuntamento 2023 sarà ospitato in uno dei più importanti comuni della piana del Sele, nella città di Battipaglia. L’evento, che accoglierà circa 200 partecipanti tra i giovani appartenenti ai forum giovanili della provincia ed ospiti di spicco della politica provinciale e regionale, si terrà nella splendida cornice de “La fabbrica eventi” nei giorni 6, 7 e 8 ottobre.

L’iniziativa è promossa dal coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani della provincia di Salerno in sinergia con il Forum dei giovani della città di Battipaglia e con il supporto dell’amministrazione comunale ospitante e dell’amministrazione provinciale oltre che del Forum Regionale - Campania.

“È un appuntamento che si è imposto sulla scena regionale e nazionale - afferma il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri - riuscendo a coinvolgere tantissimi giovani provenienti dalla società civile, dai Forum dei Giovani comunali e dal variegato mondo associativo. Il Forum Day è un momento di reale confronto/dialogo politico per scambiare opinioni, idee, progetti e buone pratiche. Consente concretamente di individuare soluzioni e proposte riguardanti le politiche giovanili.”

“Gli organizzatori definiscono il Forum Day come importante occasione per ricaricare le energie dell’attivismo civico – aggiunge il vicepresidente e consigliere alle politiche giovanili Giovanni Guzzo - infatti, attraverso la modalità del dialogo strutturato europeo, tutti i partecipanti sono protagonisti. Sono i giovani che propongono concretamente e direttamente le politiche per i giovani, secondo i principi della cittadinanza attiva".

“Tante le novità e gli ospiti per l’edizione 2023 – dichiara il coordinatore Rosario Madaio – per quello che rappresenta l’appuntamento di punta del nostro coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani. Per noi è prioritario fare rete tra i forum dei territori e soprattutto stimolare la partecipazione, avvicinare i giovani alla propria terra per diventare costruttori consapevoli del proprio futuro. Quest'anno verranno trattate le seguenti tematiche: coprogettazione e coprogrammazione con gli enti locali nelle politiche giovanili, i giovani e l'Impresa, i giovani e la politica.”