Parto in posizione podalica, miracolo all'ospedale di Nocera Inferiore Le neo-mamma e il bambino stanno bene. Anticipato il cesareo programmato

Una storia di eccezionale competenza medica e prontezza d'azione emerge dall'Unità di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in seguito al recente parto naturale in posizione podalica di Giovanna (nome di fantasia).

In una situazione insolita, la neo-mamma ha dato alla luce il suo bambino nonostante la posizione podalica, una circostanza che di solito richiederebbe un cesareo programmato. Nonostante la programmazione del cesareo fosse fissata per tra tre settimane, il bambino ha deciso di fare il suo ingresso nel mondo in anticipo.

Giovanna ha condiviso il suo vissuto senza filtri: "Inizialmente non pensavo che fosse giunto il momento della nascita, e invece, arrivata a Nocera Inferiore, ho iniziato a sentire che forse c'ero; ad ogni contrazione mi veniva da spingere".

Il personale qualificato dell'Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umberto I ha prontamente preso in carico la situazione. Lo staff medico ha spiegato la complessità di una nascita podalica naturale, sottolineando il rischio aumentato per il neonato di asfissia, lesioni traumatiche e mortalità. In questo caso, lo stadio avanzato del travaglio ha impedito il ricorso al cesareo di urgenza. La bimba è nata con successo grazie alle classiche manovre di assistenza al parto podalico.

La dottoressa Ida De Marinis, direttrice di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale, ha espresso il suo orgoglio per il team medico: "Sono felice del nostro team. Tutto il personale presente ha reagito con prontezza in una situazione tutt'altro che facile. Il nostro è un lavoro di squadra, dove tutti, dai ginecologi alle ostetriche, passando da pediatri e anestesisti, collaborano per aiutare i nascituri e le loro mamme".