La provincia di Salerno piange Giovanni Vitale: addio all'artista del babà Il ricordo del sindaco di Roccapiemonte: "Perdiamo un eccellente artista del settore gastronomico"

Roccapiemonte e l'intera provincia di Salerno sono in lutto per la scomparsa di Giovanni Vitale, pasticciere che negli anni si era guadagnato l'appellativo di "artista del babà". Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano ha espresso la vicinanza ai familiari per la scomparsa dello storico pasticciere. "Siamo vicini alla famiglia Vitale per la perdita di Giovanni Vitale, che dalla nostra città di Roccapiemonte è partito per coronare il sogno di diventare pasticciere, aprendo a Salerno il suo primo laboratorio per poi entrare nel novero dei migliori artigiani del dolce d’Italia con le pasticcerie griffate “Babà Napoli” presenti in varie città della provincia e di tutta la penisola", il messaggio diffuso sui social dal primo cittadino di Roccapiemonte. "Nonostante il successo dei suoi dolci e del suo marchio, è rimasto sempre persona semplice, legato indissolubilmente ai valori della famiglia e del lavoro. Roccapiemonte perde un suo grande rappresentante, un eccellente artista del settore gastronomico, che è riuscito a portare il Babà e altre prelibatezze su tante tavole italiane".