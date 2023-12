Prete si innamora di una parrocchiana e fugge con lei: fedeli sotto shock Il sacerdote di Eboli aveva annunciato di partire per una missione in Africa

Per amore abbandona l'abito talare e fugge con una parrocchiana. E' successo nel Salernitano, protagonista un prete di Eboli che, innamoratosi della donna, originaria di Battipaglia, ha deciso di spogliarsi dell'abito e andare via con lei.

I fedeli credevano che il sacerdote fosse in missione in Africa. Una fuga d'amore "improvvisata", tanto da sospendere messe e liturgie. La storia, riportata dal quotidiano "La Città", è arrivata alla Curia arcivescovile che ha subito inviato un nuovo sacerdote per guidare la parrocchia.

La notizia ha colpito specialmente gli anziani della comunità. Divisa la comunità parrocchiale, tra chi si è mostrato incredulo e chi sospettava da tempo di questo legame.