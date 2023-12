Sospiro di sollievo a Battipaglia, rintracciato a Potenza Remigio Giannattasio Del 28enne non si avevano più notizie dal 18 dicembre scorso

Sospiro di sollievo a Battipaglia, è stato ritrovato alla stazione di Potenza Remigio Giannattasio, il ragazzo di 28 anni scomparso dal 18 dicembre scorso. In questi giorni, via social, erano stati diversi gli appelli lanciati da parte della famiglia e amici per cercare di rintracciarlo. A trattare della sua scomparsa anche la trasmissione specializzata ““Chi l’ha visto?".

Fortunatamente, Ddpo tre giorni di ansia, Remigio è stato individuato in Basilicata.

L'annuncio è arrivato dalla sorella del 28enne, Carmen: "Mio fratello é stato ritrovato ora alla stazione di Potenza, é un pó confuso ma sta bene. Non ho parole per ringraziare tutti per l'aiuto, la collaborazione e per tutte le segnalazioni. Sto tremando dalla felicità”, il post pubblicato nella tarda mattinata di oggi via social.