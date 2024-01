Istituto comprensivo Picentia, al via gli Open days 2024 Tre giorni all’insegna dell’accoglienza per presentare gli istituti

Porte aperte all’Istituto comprensivo Picentia domani, lunedì 15, martedì 16 e venerdì 19 gennaio, per gli Open days 2024. Un’occasione per presentare l’offerta formativa, i docenti, il personale e gli ambienti della scuola alle famiglie e ai futuri alunni.

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 tre giorni all’insegna dell’accoglienza, fra visite ai plessi dei tre ordini di scuola, attività laboratoriali e incontri con i docenti per illustrare le metodologie, anche innovative, che si utilizzano.

Primo appuntamento domani, lunedì 15 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, con le scuole dell’Infanzia Raggio di Sole, Aquilone.it e Gianni Rodari. Si prosegue martedì 16 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, con le scuole Primarie Gianni Rodari e Giorgio Perlasca che apriranno le porte per accogliere i genitori e presentare l’offerta formativa della scuola, far conoscere gli spazi dei due plessi e le attività didattiche. L’ultimo appuntamento, in calendario venerdì 19 gennaio, dalle ore 16 alle 18, è con la scuola Secondaria di I grado dove famiglie e ragazzi avranno occasione di incontrare i docenti e visitare i numerosi laboratori (Innolab, Multilab, Linguistico, Scientifico, Artistico, di Informatica, Musicale e di Strumento).

«Ragazzi e famiglie - commenta la dirigente scolastica dell’Ic Picentia Ginevra de Majo - saranno accolti dai loro coetanei per scoprire le tante attività che avranno occasione di sperimentare se vorranno scegliere la nostra scuola. Durante l’Open days la scuola si trasforma in una casa di vetro in cui si tocca con mano l’ampia offerta formativa della Picentia».

«Una scuola d’eccellenza inclusiva e innovativa» questo il motto che guida la progettazione dell’offerta formativa dell’Istituto Picentia, attento alle esigenze sia delle eccellenze che degli alunni in difficoltà. Dotato di ampi spazi, palestre, biblioteche e laboratori ben attrezzati, l’Ic Picentia si caratterizza per la particolare attenzione dedicata, nella progettazione didattico-educativa, all’inclusione, allo studio della matematica con il metodo “Matematica&Realtà” e dello sviluppo del pensiero computazionale, della robotica educativa, della realtà aumentata e virtuale, e della musica, con la sezione strumentale e l’orchestra, fiori all’occhiello della scuola.

La segreteria è a disposizione per le iscrizioni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, e dalle ore 15 alle ore 17.