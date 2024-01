Sopralluogo viadotto Acquarulo, Ferrante: "Qui per portare attenzione Ministero" "Fare in modo che i lavori terminino in tempo per riconsegnare l'opera entro Pasqua"

“Questa mattina, accompagnato dal responsabile di Anas Campania Nicola Montesano, mi sono recato sul viadotto 'Acquarulo' della SS18VAR "Cilentana", per un sopralluogo tecnico, che ho voluto promuovere in concomitanza all'avvio degli interventi di ripristino della sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura stradale”. A dirlo è il Sottosegretario al MIT, On. Tullio Ferrante che continua: “La mia presenza oggi nell'area dei lavori intende chiudere idealmente un cerchio aperto lo scorso dicembre, non appena riscontrate dai tecnici ANAS le anomalie strutturali che hanno poi portato all'interdizione del transito in quel punto, a seguito delle quali ho avviato serrate interlocuzioni con ANAS per la celere individuazione di una soluzione rapida ed efficace al problema, altamente incidente sulla vita di migliaia di cittadini cilentani.

Resta fermo l'impegno, in sinergia con la struttura territoriale di Anas, a fare in modo che i lavori terminino in tempo per riconsegnare in sicurezza l'opera entro Pasqua alla collettività.

L'evento – conclude Ferrante - nonostante i disagi che ha comportato, deve però far maturare la consapevolezza dell'importanza dei controlli che vengono costantemente svolti sulle opere infrastrutturali a tutela dei cittadini. Al tempo stesso, il Ministero e le strutture amministrative preposte hanno dato riprova della capacità di pronta risoluzione del problema e della particolare attenzione rivolta alle esigenze dei cittadini ed all'efficienza dei collegamenti strategici che ne servono la quotidianità”.