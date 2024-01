Vietri sul Mare, manutenzioni e miglioramenti: al via i lavori pubblici Il sindaco De Simone: "L'opera pubblica a Vietri sul Mare non conosce sosta"

"Lavori pubblici su tutto il territorio comunale di Vietri sul Mare". Lo ha reso noto il sindaco Giovanni De Simone che, attraverso i social, ha riassunto gli interventi in corso nella città della Costiera Amalfitana. "In via di conclusione i lavori di via Petraro a Marina per l'adeguamento del parcheggio. Anche a via Mazzini si lavora spediti verso l'ultimazione. In stato di avanzamento i lavori del retro piazza a Dragonea e per la scuola elementare. Anche il plesso di Molina procede con importanti miglioramenti. L'opera pubblica a Vietri sul Mare non conosce sosta".