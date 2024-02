Tragedia a Baronissi: volontario muore durante la sfilata dei carri di Carnevale Era alla guida di un carro, il cordoglio del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra

Tragedia a Baronissi durante la sfilata dei carri di Carnevale. Un volontario della protezione civile "Santa Maria delle Grazie" di Pellezzano, mentre era alla guida di un carro allegorico, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. A darne notizia è stato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra che ha comunicato anche l'annullamento della sfilata in programma nel pomeriggio a Coperchia.

"A causa di un tragico evento accaduto a un volontario (D. A. le sue iniziali) della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” di Pellezzano e del 118 per un malore improvviso, la sfilata in maschera prevista in data odierna con partenza da Coperchia è stata annullata. Alla famiglia del volontario, colpito da un malore mentre era alla guida di un carro allegorico nel corso della sfilata di questa mattina a Baronissi, vanno rivolte, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, sentite condoglianze cristiane.

Una tragedia improvvisa che ha profondamente colpito l’intera Comunità, strettasi intorno al dolore dei familiari di questa sfortunata vittima. Gli eventi del Carnevale in programma sono, al momento, annullati. Seguiranno ulteriori comunicazioni al riguardo", le parole di Morra.

(foto di archivio)