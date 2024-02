Salerno, piazza Cavour, il Comune: concessionario inadempiente Avviato l'iter amministrativo per la risoluzione

Linea dura del Comune di Salerno sui lavori a piazza Cavour. Il sindaco Vincenzo Napoli lo ha comunicato sui social.

"Avviamo l'iter amministrativo e legale finalizzato alla risoluzione, per inadempimento del concessionario, della convenzione per la progettazione, esecuzione e gestione dell'intervento di "Sistemazione piazza e realizzazione parcheggi in Piazza Cavour”. La decisione verrà assunta dalla Giunta Comunale lunedì prossimo.

A nulla - continua la fascia tricolore - sono valsi i tentativi volti a trovare una soluzione adeguata che consentisse la realizzazione dei parcheggi e box sotterranei e la sistemazione di Piazza Cavour.

Pertanto, la Civica Amministrazione ha deciso di adire le vie legali, restituendo ai concittadini e visitatori una delle piazze più belle del lungomare salernitano, risolvendo, così, tutte le problematiche determinate dall'inadempienza del concessionario" ha concluso il primo cittadino.