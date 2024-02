Salerno, frasi no Vax davanti al patronato Cgil: solidarietà e mobilitazione Domani mattina previsto un presidio in Corso Garibaldi. Il Psi: "Episodio ignobile"

Mobilitazione e solidarietà dopo le scritte no Vax comparse dinanzi alla sede del patronato Inca della Cgil in Corso Garibaldi a Salerno. Lunedì mattina alle 9 tutto il gruppo dirigente del sindacato sarà presente in presidifio "come segnale chiaro di difesa dei nostri spazi democratici".

"Ormai opinioni e frasi che parevano innocue a gran parte della popolazione italiana fino a qualche tempo fa, si stanno trasformando in eventi concreti che puntano ad un obiettivo ben preciso, “Minare la tenuta democratica del paese”. Iniziando proprio dai luoghi che attualmente sono i più rappresentativi, simbolo dell'aggregazione e della formazione delle coscienze di tutti i cittadini che si riconoscono liberamente nei principi e nei valori della Confederazione Generale Italiana del Lavoro", tuona Gerardo Arpino, segretario generale della Filt Cgil. "Ripudiamo fermamente ogni forma di violenza e sicuramente non lasceremo scalfire minimamente la nostra integrità da chi utilizza ogni mezzo dissacratorio per cercare di impaurire e di mortificare la CGIL.

Solidarietà espressa anche dal segretario provinciale del Psi di Salerno, Silvano Del Duca. "Esprimo la mia solidarietà e quella del Partito Socialista Italiano ai dirigenti della Cgil di Salerno che oggi sono stati oggetto di un vile atto intimidatorio, con i locali della sede di Corso Garibaldi imbrattati con scritte No-vax. E’ questo un episodio ignobile e deprecabile che stigmatizziamo. Non è la prima volta che a Salerno si verificano episodi che rappresentano il radicarsi di nuovi fascismi. Ci riconosciamo pienamente nelle parole del segretario generale della Cgil di Salerno, Antonio Apadula, e ci rendiamo disponibili fin da ora a partecipare a una riflessione seria su quanto sta avvenendo in città e in provincia.

Certi episodi non possono passare sotto silenzio e non può essere messo in discussione con tali atti intimidatori il lavoro di chi quotidianamente è impegnato a tutelare i diritti dei lavoratori e dei cittadini”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente provinciale dell'Anpi, Ubaldo Baldi. "Apprendiamo con disappunto e disdegno del vile atto squadristico operato dai cosiddetti “no vax” nei confronti della sede Inca-Cgil di Corso Garibaldi a Salerno. Un ennesimo atto che fa parte di una strategia fascista che si rivolge, per ora, allle sedi delle organizzazioni di massa del movimento democratico, mentre a livello istituzionale il Governo di destra limita apertamente gli spazi di democrazia, dalla scuola, alla cultura, alla informazione. l’Anpi di Salerno si dichiara pienamente solidale alla Cgil e sarà sempre pronta a manifestare in concreto con le altre associazione democratiche del territorio il proprio sdegno e spirito civile in difesa dei diritti democratici e costituzionali repubblicani".