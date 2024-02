Salerno, è febbraio ma sembra quasi estate: spiagge prese d'assalto Prosegue il caldo anomalo e c'è chi cerca già la prima tintarella

L'immancabile pallone per la pallavolo, abiti tolti per cercare la prima tintarella, aperitivi e spuntini vista mare. Una scena normale a Salerno, se non fosse che è quella immortalata in una domenica di febbraio.

Anche nella città d'Arechi, come altrove, prosegue il caldo anomalo e fuori stagione. L'inverno quasi non si è mai visto e molti ne hanno approfittato per godersi una giornata sulle spiagge.

Santa Teresa letteralmente presa d'assalto, con tantissme persone sul litorale. Salerno si è confermata meta privilegiata anche per lo shopping e la gastronomia: parcheggi pieni e quasi impossibile trovare un tavolo libero nei locali del centro.