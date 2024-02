Viadotto Acquarulo Cilentana, Pierro: "Ai gufi dico che i lavori vanno avanti" Il deputato assicura: tempi certi per l'ultimazione del cantiere stradale

"Sulla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Acquarulo della Cilentana, tra Ceraso e Vallo della Lucania, sto leggendo di tutto e di più. Continuano le fake news messe in circolazione da veri e propri maestri della 'gufata'. Ho personalmente parlato con i responsabili dei lavori e ho avuto rassicurazioni in merito alla tempistica". Così, in una nota, il deputato della Lega Attilio Pierro a proposito del cantiere.

"Se ne faccia una ragione chi è stato al governo 3 anni negli ultimi 5, portando poco o nulla alla nostra regione, in particolare al Cilento, e la smetta con le continue bufale, purtroppo sempre più un marchio di fabbrica per certi politicanti di sinistra", l'atto d'accusa dell'esponente del Carroccio.