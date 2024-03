Tramonti si conferma capitale della pizza: successo per PizzAcademy La scuola dei pizzaioli tramontana ha incrociato quella napoletana

Spettacolare jam session di maestri pizzaioli venuti da tutta Italiaa Tramonti, il paese della pizza, ospiti dell’Associazione Pizza Tramonti presieduta dal vicesindaco Vincenzo Savino. Sono stati loro i protagonisti della prima edizione di PizzAcademy, organizzata per divulgare la straordinaria storia dei pizzaioli tramontani che hanno coltivato l’arte della pizza in tutt’Italia e nel mondo, e per mettere in un proficuo confronto con le più importanti scuole di pizza. La scuola dei pizzaioli tramontani ha incrociato così la scuola napoletana tradizionale, la napoletana contemporanea, la cilentana, la romana, la casertana, in un tripudio di sapori e di profumi.

Sede dell’evento la storica pizzeria Al Valico di Chiunzi, dove davanti ad una platea di gastronomi e giornalisti specializzati si sono esibiti nell’ordine Vittorio e Graziano Giordano, Fortunato Amatruda, Sasà Martucci, Carmine Nasti, Francesco Ferrara, Matteo Vari, Francesco Giordano, Giovanni Mandara, Pietro Manganelli, Alfonso Simeone, Errico Porzio, Antonio Vuolo, Raffaele Bonetta, Vincenzo Nese, Francesco Maiorano, Giuseppe Giordano, Antonio Erra, Raffaele Vitagliano, Giuseppe Imperato.

Ideatore e promotore del progetto, il presidente dell’AssociazionePizza Tramonti e vicesindaco del paese Vincenzo Savino che ha dichiarato: “Dar vita ad una Accademia della Pizza che sapesse coinvolgere professionisti di ogni tipo, da maestri pizzaioli di fama internazionale ad affermati giornalisti e critici gastronomici, non è stato certo cosa da poco. Gli sforzi dell’Associazione Pizza Tramonti sono stati notevoli, ma sarebbero valsi a poco senza il supporto di partner e aziende amiche che sin da subito hanno condiviso il nostro obiettivo. Le principali realtà imprenditoriali del territorio e le esperte strutture ricettive del territorio, insieme alla cooperazione del Distretto Turistico Costa d’Amalfi e della travel agency Unique Experience, hanno reso PizzAcademy Tramonti 2024 un’esperienza indimenticabile per gli ospiti provenienti da ogni parte d’Italia. Il risultato? Un successo strepitoso: il nome di Tramonti resterà ancora a lungo sulle labbra e nel cuore di chi ha vissuto questa esperienza, che con la sua coralità ha segnato un nuovo importante passo avanti nel percorso di condivisione e scoperta reciproca che già da tempo abbiamo imboccato”.