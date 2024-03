Inchiesta medici cardiochirurgia Ruggi, l'Ordine: preoccupazione per il reparto "Vicinanza ai colleghi nel pieno rispetto del lavoro della magistratura"

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, nel rispetto degli atti promulgati dalla magistratura, in cui ripone piena fiducia, esprime vicinanza ai colleghi coinvolti e manifesta grande preoccupazione, derivante da una ridotta possibilità assistenziale verso pazienti con problematiche cardiochirurgiche, quasi sempre urgenti e a volte salva-vita. "Pertanto si augura che vi possa essere una sollecita e giusta risoluzione della vicenda per restituire serenità a tutti gli operatori e ai pazienti, dal momento che l’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” rappresenta un importante centro HUB per diverse problematiche medico-chirurgiche e in particolare cardiologiche e cardiochirurgiche, offrendo risposte assistenziali importanti per i cittadini della nostra provincia ma anche per i residenti in altre sedi".