Salernitana, ecco il difensore: Faggiano ad un passo da Arena Classe 1999, lo stopper è vicino al trasferimento in prestito con diritto di riscatto

Due colpi, uno per il centrocampo (Carriero) e una per la difesa. La Salernitana si appresta ad accogliere un nuovo stopper. Il club granata ha trovato l’accordo con l’Arezzo per lo stopper Matteo Arena, classe 1999. Il ventiquattrenne, alto 189 centimetri non ha trovato molto spazio con la maglia amaranto dell'Arezzo, con appena quattro presenze in stagione di cui due con la maglia da titolare. La Salernitana lo ha strappato in prestito a titolo gratuito ma c'è il diritto di riscatto da parte dei granata che diventerà obbligo in caso di promozione granata in serie B sui 100mila euro.

La carriera

Una carriera sempre legata alla serie C quella di Arena: il difensore ha giocato per due stagioni nel Monopoli, dal 2020 al 2022. Poi si era trasferito alla Spal, dove ha giocato anche in serie B e dalla quale si è poi svincolato, in seguito al fallimento del club estense. L’esperienza all’Arezzo però con il contagocce. Ora la nuova chance con la maglia della Salernitana.

Le operazioni in uscita

Per il direttore sportivo c'è la necessità però anche di dover cedere chi non è riuscito a dare il suo apporto in questa prima parte di stagione. Frascatore potrebbe ritornare all'Avellino e interrompere il prestito mentre per Coppolaro si aspettano sirene dalla serie C. Una doppia uscita permetterebbe alla Salernitana di inserire un nuovo stopper, con Lorenzo Tosto in pole position.