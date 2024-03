Prove di volo all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: attesa per la riapertura Mattinata di prove tecniche: in tanti all’esterno dello scalo di Salerno

Tanti curiosi questa mattina hanno fatto capolino all’esterno dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi per assistere alle prove tecniche coordinate dall’Enav e propedeutiche alla riapertura dello scalo, prevista per luglio. Non ci sono stati decollo ed atterraggio come paventato nei giorni scorsi. Ma l’aereo Piaggio P180, proveniente da Catania e diretto a Napoli, alle 11.47 ha sorvolato la nuova pista dell’aeroporto di Salerno per effettuare la prima sessione di radiomisure. Un check prettamente tecnico ma che ha incuriosito tanti. Molti sono rimasti per ore con il naso all’insù, in attesa del passaggio dell’aereo; tanti altri hanno tracciato le rotte per monitorare la situazione. Dinamiche che confermano la grande attesa che ruota attorno alla riapertura dello scalo di Salerno, pronto ad accogliere migliaia di visitatori sin dai primi giorni di luglio.