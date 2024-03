Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco a Torrione L'erogazione sarà interrotta giovedì 14 marzo

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, Salerno Sistemi comunica che si rende necessario sospendere l’erogazione idrica GIOVEDI’ 14 MARZO 2024 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 alle seguenti strade e traverse limitrofe:



* Via Nicola Granati (civ. 1)

* Via Enrico Moscati

* Via Vittoria del Re

* Via Gherardo Cristaino

* Via F. Della Monica (dal civico 2 al 36 e dal 7 al 17)

* Via Cosimo Vestuti (tutti i civici ad esclusione dei civici 5/A, 7 e 9)

* Piazzale Ovidio Serino

* Via Caterina Farina (civici pari e dal 21 al 31)

* Via Francesco Federici

* Via Giuseppe Maria Pessolani

* Via Stefano Passaro (civici 1, 3, 5 e 7)





Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.