Accertamenti di invalidità civile, siglato il protocollo d'intesa all'Inps Il direttore Giovanna Baldi: continua l'impegno a tutela della legalità

E' stato siglato il protocollo per l’accentramento delle operazioni peritali in sede di accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile presso il Tribunale di Salerno. Questo protocollo segue quello già adottato lo scorso anno presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

Il documento è stato sottoscritto dal presidente del Tribunale Giuseppe Ciampa, dal direttore provinciale dell’Inps di Salerno Giovanna Baldi, per l’Asl Salerno da Germano Perito e dal presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati del Foro di Salerno Gaetano Paolino. Presenti all’incontro anche il presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno Romano Gibboni e il consigliere delegato al lavoro del Consiglio dell’ordine degli avvocati, Stefano Salimbene.

"La molteplicità degli attori coinvolti testimonia l’impegno assunto dalle varie Istituzioni presenti nel territorio a presidio e tutela della legalità, nella consapevolezza che, pur in presenza di posizioni formalmente non convergenti, i soggetti rappresentativi di tali interessi possono garantire in maniera piena ed efficace la tutela delle posizioni strutturalmente, processualmente “di parte”, espletando contestualmente la "funzione sociale" dei diversi ruoli ricoperti attraverso la concreta attuazione dei principi generali di terzietà e imparzialità - spiega il direttore provinciale dell'Inps Salerno, Giovanna Baldi -. L’accentramento delle operazioni peritali presso i locali concessi in comodato gratuito dall’ASL presso il poliambulatorio di Viale Kennedy nella zona orientale di Salerno garantisce, dunque, un compiuto contradditorio, di difficile realizzazione, sino ad ora, per la vastità del territorio di pertinenza del Tribunale di Salerno".