Salerno, via alla demolizione dell'ex scuola "Mariele Ventre" Ruspe all'opera a Mariconda: al suo posto nascerà un asilo nido

Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione dell'ex scuola "Mariele Ventre" finalizzate alla costruzione, nello stesso sito, di un nuovo edificio che sarà adibito ad asilo nido. Il progetto, promosso dall'assessorato alle politiche sociali e reso possibile grazie ad un finanziamento di quasi 2 milioni di euro di fondi Pnrr Next Generation EU, consentirà di dotare la città di Salerno, ed in particolare la zona orientale ed il quartiere Mariconda, di una nuova struttura all’avanguardia destinata ai più piccoli, dove poter svolgere un’importante funzione educativa e pedagogica.

Il nuovo asilo nido che sorgerà presso l'ex scuola Mariele Ventre, insieme al polo 0-6 anni che sarà realizzato, con fondi regionali, presso l'ex Scuola Alfonso Gatto, consentirà di raggiungere la quota del 33%, prevista dall'Europa, nel rapporto tra la copertura di posti in asilo nido e bambini residenti.

"Si conferma - dichiara il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - la grande capacità progettuale ed amministrativa del Comune di Salerno. Con le due nuove strutture, che andranno ad aggiungersi alla già capillare rete di asili di eccellenza collocati in tutti i quartieri cittadini, riusciremo a rispondere in modo ancora più efficiente ad una domanda sempre crescente di servizi essenziali per le famiglie e la nostra comunità".