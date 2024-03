Via ai lavori sulla rete idrica in zona Irno, disagi per la circolazione In vigore importanti cambiamenti alla viabilità della zona, tra divieti e nuovi sensi di marcia

Giornata complicata per gli automobilisti di Salerno: come annunciato dal Comune, infatti, sono partiti i lavori per il rifacimento della rete idrica nella zona di Via Irno, a ridosso della cittadella giudiziaria.

Cantiere particolarmente importante per ridurre le perdite, che sarà operativo anche di notte per limitare al minimo i disagi, che comunque non mancheranno.

Specialmente nelle ore di punta, caos e problemi viste anche le modifiche alla circolazione: chiusa via Cacciatori dell’Irno con cambio del senso di marcia. Istituiti anche una serie di divieti: niente sosta e fermata via Cacciatore (tra via Farao e via Memoli) fino a ultimazione dei lavori previsti per le ore 24 del 15 marzo.

Divieto di sosta e fermata anche all’interno del parcheggio (di fronte la cittadella giudiziaria) gestito da Salerno Mobilità e dunque in piazzale Nino Magna, via Farao (dall’incrocio con piazzale Magna lato destro direzione sud-nord fino alle strisce pedonali) e anche in via Cacciatori dell’Irno (tra l’incrocio di via Dalmazia e viale Unità d’Italia).

"Dalle ore 6 di giovedì - come riporta l'ordinanza municipale - si invertirà il senso di marcia su via Farao (direzione sud-nord) e quindi da via Dalmazia sino all’incrocio con piazzale Nino Magna dove a sua volta si invertirà il senso (direzione nord-sud). Mentre ai veicoli provenienti da via Cacciatori dell’Irno è fatto obbligo di svolta a destra su viale Unità d’Italia” e dunque unica direzione consentita è verso la stazione".