Salerno, appello in Commissione: "Più risorse per gli impianti sportivi" “I soldi corrisposti dalle società devono essere destinati alla manutenzione”

La commissione Finanze ha audito l’assessore al Bilancio, Eva Avossa ed il dirigente di settore, Francesca Tommasino per discutere delle problematiche relative agli impianti sportivi e delle risorse necessarie per manutenere le strutture.

"Ringrazio il presidente Fabio Polverino per aver dato la possibilità ai consiglieri comunali di interloquire in maniera approfondita prima dell’importante Consiglio Comunale previsto per il 26 marzo", ha detto Rino Avella, presidente della Commissione Sport. "Da presidente della Commissione Sport, ho rimarcato la necessità di utilizzare i proventi dei canoni corrisposti dalle società sportive per il miglioramento delle strutture utilizzate dalle stesse. Inoltre ho chiesto che sia appostata in bilancio un apposito capitolo di spesa per le ordinarie manutenzioni e che sia dato seguito al recupero delle somme dovute dalle società morose.

Ringrazio il consigliere Filomeno Di Popolo, capogruppo del Partito Socialista, per aver fatta propria e trasmesso all’assessore Avossa la proposta della Commissione Sport dello stanziamento di 40 mila euro, fondi vincolati al recupero di un campo di quartiere all’anno".