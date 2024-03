Salerno, la denuncia dei residenti: "Cinghiali nel centro storico" Il sindaco assicura: "Verificherò personalmente la situazione"

Torna a risuonare l'allarme degrado nel centro storico di Salerno. Nelle scorse ore i residenti della città antica hanno denunciato la presenza di topi e cinghiali tra le strade della città. Ad attirare gli animali, secondo i cittadini, sarebbe l'abbandono irregolare di rifiuti che, nonostante i controlli e la presenza di telecamere, ancora avviene in alcune zone della città. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, interpellato in mattinata, ha assicurato che verificherà personalmente la situazione, dando mandato agli uffici di mettere in campo le opportune contromisure.