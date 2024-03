La sentenza di De Luca: "Il Pnrr sarà un grande fallimento nazionale" Il governatore non usa giri di parole e, da Salerno, rilancia l'allarme dei costruttori

"Il Pnrr si avvia a essere un grande fallimento nazionale, come qualcuno di noi ha detto da un po' di tempo. Abbiamo un misto di burocratismo, di incapacità amministrativa e di arroganza del potere". Vincenzo De Luca, a margine di un confronto al Grand Hotel Salerno promosso da Ance Aies sul Piano di ripresa e resilienza, commenta così lo stato di avanzamento dei cantieri.

"Abbiamo la tendenza del Governo ad accentrare presso la Presidenza del Consiglio tutto, tutte le partite finanziarie, Pnrr, fondi di coesione, zes, fondo di perequazione infrastrutturale, stanno affondando nella palude burocratica, cioè si stanno impiccando con le loro mani. La tragedia è che questi non riescono ad investire fondi strutturali - ha detto ai giornalisti -. Questo suonare le trombe ogni volta sul Pnrr, con frasi del tipo "Siamo primi in Europa", "Abbiamo avuto riconoscimenti": poi leggiamo la relazione della Corte dei Conti e vediamo che gli investimenti sulle infrastrutture sono non più del 15%, tutto il resto sono pagamenti individuali che abbiamo fatto, utilizzo di fondi europei per coprire i buchi di bilancio. Io sono sempre stato convinto che uno dei limiti dell'Italia è che non ha l'economia della trasformazione urbana. Noi abbiamo le città sostanzialmente paralizzate", l'atto d'accusa del governatore della Campania.