Piazza Cavour, Pessolano: "L'amministrazione ora deve rimuovere il cantiere" "E' passato un mese ma nulla si è mosso: è l'emblema del fallimento politico"

"E' trascorso già un mese dallo stop del faraonico progetto di Piazza Cavour, che avrebbe dovuto sancire la liberazione: nulla, ad oggi, si è mosso. La piazza continua ad essere ostaggio del cantiere-fantasma nel totale disinteresse dell'amministrazione". Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre, Donato Pessolano. "La priorità indicata dal Comune era quella di sgombrare nell'immediato l'area e di ripristinare lo stato dei luoghi come era prima dell'insediamento del cantiere: dalla riapertura delle due traverse laterali fondamentali per collegare il Lungomare Trieste con via Roma e viceversa nei due sensi di marcia, al recupero dei posti auto presenti al centro della piazza, per consentire la sosta breve e favorire le attività commerciali site nelle immediate vicinanze a lungo penalizzate. Il recupero degli spazi è fondamentale specie in vista dell'inizio della stagione primaverile e l'incremento dei flussi veicolari e di visitatori in città. Attualmente, la città sta offrendo un pessimo biglietto da visita a tutti coloro che frequentano uno dei punti nevralgici: i salernitani, al tempo stesso, non possono usufruire della piazza, che è ancora oltraggiata dalla presenza di un cantiere che è l'emblema del fallimento di un'amministrazione che dimentica i nostri angoli più belli. L'amministrazione corra ai ripari e restituisca, una volta e per tutte, la piazza alla fruizione pubblica: almeno la rimozione la si faccia in tempi europei".