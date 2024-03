Salerno prega per le vittime della guerra: fiaccolata di fedeli Il momento è stato presieduto dall'arcivescovo Andrea Bellandi

Un messaggio di pace e speranza per chi è meno fortunato. Nel giorno della Domenica delle Palme, la chiesa salernitana si è ritrovata in preghiera, dedicando un momento a tutte le vittime di guerra. I fedeli, guidati dall'arcivescovo Andrea Bellandi, si sono ritrovati al Dopolavoro Ferroviario di via Dalmazia dove è iniziato il momento di preghiera, arricchito dai messaggi di pace dei bambini. Successivamente i partecipanti hanno allestito una breve fiaccolata che è terminata presso la chiesa San Demetrio Martire dove è stata celebrata la messa in ricordo di tutte le vittime della guerra.