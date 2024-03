Sicurezza stradale, a Salerno e provincia diminuisce il numero di incidenti I dati sono stati forniti nel corso dell'iniziativa #siisaggioguidasicuro

Nel 2023 è diminuito il numero di incidenti a Salerno città. Lo ha spiegato il comandante della Polizia Municipale, Rosario Battipaglia a margine dell'iniziativa “Sii saggio, guida sicuro” svoltasi questa mattina a Palazzo di Città. “Nel 2023 la municipale ha rilevato 671 incidenti a differenza dei 721 dell'anno precedente. Quindi ci sono stati 50 incidenti in meno. In città stiamo utilizzando il velox mobile in alcune strade e stiamo rilevando meno infrazioni. Qualcosa si sta muovendo ma è importante continuare a sensibilizzare”.

Un messaggio ribadito anche da Vera Galli Lami, dirigente della Polizia Stradale di Salerno. “Quando guidiamo l'attenzione deve essere massima, purtroppo ci sono molti device che incentivano le distrazioni quando si è alla guida. In provincia di Salerno, in ogni caso, non c'è un trend allarmante come in altre province rispetto al numero di incidenti. È chiaro che gli incidenti mortali avvenuti negli ultimi tempi attraggono ulteriormente l'attenzione ma Salerno non è tra le province più pericolose, anzi registriamo un calo dell'attività infortunistica”

Il progetto #siisaggioguidasicuro, giunto alla decima edizione, ha permesso di formare oltre 6200 studenti formati su tutto il territorio campano. L'iniziativa, giunta alla decima edizione, è stata promossa dalla Regione Campania e attuata dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani con l’obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura.