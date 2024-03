Felice Vocca e Antonio Malangone nella famiglia della Fials Salerno Lopopolo: "Le loro esperienze e competenze saranno di grande valore per i lavoratori"

La Fials Salerno è lieta di annunciare l'ingresso dei nuovi dirigenti, Felice Vocca e Antonio Malangone, nel settore della Sanità privata accreditata. Questa nuova aggiunta arricchisce ulteriormente la rappresentanza sindacale nel campo della sanità, portando con sé una vasta esperienza e qualità comprovate.

Il segretario provinciale della Fials, Carlo Lopopolo, ha accolto con calore l'ingresso di Vocca e Malangone, sottolineando il contributo significativo che apporteranno alla missione e agli obiettivi dell'organizzazione sindacale. "Salutiamo con affetto l'ingresso dei neo dirigenti Felice Vocca e Antonio Malangone nella famiglia della Fials salernitana. Sono certamente sicuro che le loro esperienze e competenze saranno di grande valore per i lavoratori e per la nostra organizzazione sindacale. L'adesione di Vocca e Malangone rappresenta un importante arricchimento nel settore della Sanità privata accreditata, evidenziando il nostro impegno verso una rappresentanza sindacale di qualità e una crescita costante delle adesioni".

L'adesione di Felice Vocca e Antonio Malangone alla Fials Salerno è il risultato di un processo trasparente e libero da ogni forma di mercimonio o campagna di acquisti. "La loro scelta è il frutto di un ragionamento che ha coinvolto i livelli regionali e nazionali dell'organizzazione, garantendo una partecipazione libera e incondizionata. A loro auguro buon cammino con la Fials", ha continuato Lopopolo.

In virtù delle loro competenze e esperienze, Felice Vocca è stato designato come coordinatore provinciale per la Sanità privata accreditata, mentre Antonio Malangone sarà al suo fianco nel coordinamento provinciale per lo stesso settore.