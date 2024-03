Salerno, scontro sul bilancio di previsione: esposto in Procura di Forza Italia Celano: "Troppe discrasie, c'è uno squilibrio di almeno 8 milioni"

Forza Italia preannuncia un esposto in Procura a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione votato martedì dal Consiglio comunale di Salerno. In mattinata il capogruppo Roberto Celano ha scritto alla segretaria generale Ornella Menna e, per conoscenza, al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, preannunciando l'azione.

In particolare l'esponente forzista ha ribadito la volontà, già espressa nel corso dell'assise,"di inoltrare alla Procura della Repubblica di Salerno, non appena ricevuto, il resoconto

integrale della seduta, la delibera e gli atti relativi al bilancio di previsione approvato dalla maggioranza". Celano, infatti, ha richiesto "il prospetto di bilancio da cui si evince che il disavanzo applicato è di circa 25 milioni di euro, la nota integrativa da cui emerge a pag. 45 che si sarebbe dovuto coprire per l’esercizio 2024 una quota di disavanzo pari ad oltre 33 milioni di euro ed il succitato resoconto della seduta".

Celano ha denunciato diverse "discrasie" per le quali ha chiesto di vederci chiaro. "La mancata copertura dell'integrale quota di disavanzo riportata nella nota integrativa fa emergere chiaramente l’esistenza di uno squilibrio di bilancio per almeno 8 milioni di euro, al netto di tutti gli altri dubbi evidenziati sulla corretta stima delle previsioni di entrate e di uscite". Atti che il capogruppo di Forza Italia potrebbe trasmettere anche alla magistratura contabile ed al Mef.