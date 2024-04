Paper Week, riconoscimento nazionale per la Cartesar di Pellezzano Questa mattina visita in azienda di una delegazione istituzionale

Continuano gli appuntamenti della Paper Week, l'evento organizzato da Comieco e che ha visto la città di Salerno capitale della carta per una settimana. Questa mattina una delegazione istituzionale ha visitato lo stabilimento Cartesar di Pellezzano, una delle tre cartiere italiane che hanno ricevuto il "Premio per l'Innovazione Circolare in Cartiera".

Il premio – che rientra nell'ambito del progetto RicicloAperto - è dedicato a quelle cartiere che utilizzano carta da riciclare e che hanno introdotto elementi di innovazione per incrementare la sostenibilità dei loro processi, in particolare con l’obiettivo di massimizzare il recupero di fibra, minimizzare gli scarti di processo e consentirne il recupero. Durante la premiazione le cartiere selezionate sono state onorate con un'opera d'arte unica dell'artista fiorentino Edoardo Malagigi, realizzata utilizzando lo scarto pulper.

“Siamo in questa cartiera, che è la più grande del Sud italia, per dare un premio significativo sulle nuove tecnologie che mettono in condizione di poter trarre dagli scarti della raccolta differenziata nuova cellulosa per riciclo del riciclo di carta”, ha spiegato il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti. “È un caso di grande interesse ed è motivo per cui si provvederà a premiare queste aziende”. Oltre alla Cartesar sono state premiate la cartiera RDM per il Nord e la cartiera Ciacci per il Centro.

RicicloAperto è lo storico evento organizzato dal 2001 da Comieco che offre l’opportunità – principalmente alle scolaresche – di visitare uno degli oltre 100 luoghi in tutta Italia, tra musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche e impianti di recupero che ogni giorno lavorano in modo sinergico insieme a Comieco per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati. Un vero e proprio “porte aperte” della filiera cartaria, ideato da Comieco, per far conoscere da vicino il suggestivo viaggio della carta, un’iniziativa gratuita che si colloca nell’ambito dell’Educazione Civica per mostrare ad adulti e bambini la realtà del riciclo di carta e cartone facendo vedere da vicino gli aspetti più importanti e meno conosciuti, sfatando falsi miti come “buttano tutto insieme” e dando valore all’impegno quotidiano di ciascuno nel fare la raccolta differenziata che dà impulso all’economia circolare.

“Wui abbiamo una realtà di eccellenza nella filiera del riciclo”, ha detto il vice governatore Fulvio Bonavitacola. “È una azienda, la Cartesar. che ha meritato negli anni crescenti riconoscimenti di autorevolezza e professionalità. È bello stamattina vedere questi bambini avvicinarsi alla cultura della racconta differenziata, del riciclo. La carta è una ricchezza che può essere riciclata con tutte le tecnologie più avanzate. Come Regione avevamo fatto alcuni anni fa un accordo con Comieco e credo che i risultati raggiunti sono incoraggiamenti”.

Sulla stessa linea anche il deputato dem Piero De Luca. “Salerno torna a essere capitale del riciclo e della raccolta differenziata anche in un settore molto delicato e importante in cui l'Italia è all'avanguardia. Ricordo un dato importante: il 13% di tutta la carta e cartone riciclata in Europa proviene dell'Italia, il 90% è stato riciclato nel nostro Paese solo nell'ultimo anno. C'è però una distanza importante tra Nord e Sud del Paese e nel PNRR abbiamo messo oltre 100 milioni di euro proprio per rafforzare impianti come questo per poter arrivare a raggiungere davvero livelli di eccellenza in ambito nazionale e internazionale", ha aggiunto Piero De Luca.