Donazione di organi e tessuti, la Prefettura di Salerno si colora di rosso Sensibilizzazione per promuovere la cultura della donazione e del trapianto

La Prefettura di Salerno scende in campo a sostegno della donazione di organi e tessuti. Sia ieri sera che questa sera l'edificio del Palazzo del Governo sarà illuminato di rosso in occasione della "giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2024", indetta dal Ministero della Salute per oggi. Lo scopo dell'iniziativa è promuovere la cultura della donazione e del trapianto e diffondere una maggiore conoscenza sull'importanza di questi trattamenti salvavita, che permettono ogni anno a migliaia di persone di curarsi grazie alla generosità di chi sceglie di donare.