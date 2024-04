Salerno, lavori alla rete fognaria: traffico deviato in via Guercio Il provvedimento sarà in vigore dalle 22 alle 6 dei giorni 24 e 25 aprile

Proseguono i lavori di manutenzione a Salerno dove, in queste settimane, sono attivi sempre più cantieri. Mentre nel cuore della città avanzano spediti i lavori di ripavimentazione del Corso Vittorio Emanuele (da qualche giorno sono partiti anche nel secondo tratto), nel resto della città si lavora per la manutenzione della rete fognaria. Salerno Sistemi ha comunicato che, proprio per consentire uno di questi interventi, è stato istituito con apposita ordinanza comunale il divieto di sosta e fermata in via Luigi Guercio, nel tratto compreso tra i civici 25-27. L'ordinanza entrerà in vigore dalle 22 alle 6 dei giorni 24 e 25 aprile 2024. Per consentire l'intervento è stata predisposta una deviazione provvisoria del traffico veicolare proveniente da Via L. Guercio e da Via Pietro Capasso in direzione via A. Rotunno.